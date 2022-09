Gf Vip, clamoroso ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago? Lo scoop (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono passati due anni dalla fine della loro travagliata storia, ma ora gli ex concorrenti del Gf Vip e di Temptation Island Pago e Serena Enardu sono pronti a ricostruire il loro sentimento. Stando a quanto riportato dal portale di gossip ThePipol, infatti, Serena e Pago negli ultimi giorni – complice anche il bel rapporto che c’è sempre stato tra il figlio di Serena e il cantante – sono tornati a frequentarsi e hanno deciso di farlo lontani dai social e dal gossip, per cercare di ricostruire una storia che sembrava definitivamente chiusa. Nessuna foto insieme, dunque, e nessun segno social che possa testimoniare un loro riavvicinamento: i due, secondo il portale di gossip, starebbero tentando di ricucire il loro rapporto per la prima volta lontano da occhi indiscreti. Ecco quanto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono passati due anni dalla fine della loro travagliata storia, ma ora gli ex concorrenti del Gf Vip e di Temptation Islandsono pronti a ricostruire il loro sentimento. Stando a quanto riportato dal portale di gossip ThePipol, infatti,negli ultimi giorni – complice anche il bel rapporto che c’è sempre stato tra il figlio die il cantante – sono tornati a frequentarsi e hanno deciso di farlo lontani dai social e dal gossip, per cercare di ricostruire una storia che sembrava definitivamente chiusa. Nessuna foto insieme, dunque, e nessun segno social che possa testimoniare un loro riavvicinamento: i due, secondo il portale di gossip, starebbero tentando di ricucire il loro rapporto per la prima volta lontano da occhi indiscreti. Ecco quanto ...

