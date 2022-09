Fondi russi, Fitto (Ecr): "Rapporto segreto Usa su ingerenze? Dovrebbero uscire nomi e cognomi" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Strasburgo, 14 settembre 2022 arebbe auspicabile che le valutazioni sul Rapporto dell'intelligence degli Stati Uniti fossero accompagnate da nomi, cognomi e circostanze precise, da poter sottolineare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Strasburgo, 14 settembre 2022 arebbe auspicabile che le valutazioni suldell'intelligence degli Stati Uniti fossero accompagnate da, coge circostanze precise, da poter sottolineare ...

repubblica : Fondi russi ai partiti italiani, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito contro Fratelli d'Italia e Lega - repubblica : Elezioni politiche 2022, fondi russi ai politici. Urso (Copasir): 'Non c'è l'Italia nel rapporto 007 Usa' [a cura d… - pdnetwork : 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi… - OCardinal17 : RT @pdnetwork: 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi @EnricoLet… - cancamilin : RT @LaFiocco: Ma qualche giornalista o magistrato che indaghi sui fondi russi ,magari con la stessa solerzia avuta con Renzi ,è chiedere tr… -