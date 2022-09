Elezioni, dibattiti e confronti tra leader al Tpi Fest di Bologna (Di mercoledì 14 settembre 2022) A due settimane dalle Elezioni politiche The Post Internazionale chiama a raccolta a Bologna i principali partiti in corsa per approfondire le proposte dei loro programmi e discutere i temi chiave ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) A due settimane dallepolitiche The Post Internazionale chiama a raccolta ai principali partiti in corsa per approfondire le proposte dei loro programmi e discutere i temi chiave ...

ANSACampania : Elezioni: Cna Salerno, dibattiti on line con candidati - laregione : Social ed elezioni - T_dei_Leonzi : RT @GarufiNicholas: In #Svezia, una democrazia parlamentare, ha avuto dibattiti per le elezioni con tutti i leader delle forze politiche in… - LucioMM1 : @guidogentili1 @AMorzenti @CarloCalenda In germania i dibattiti li fanno a 3, il che in italia significherebbe aggi… - GarufiNicholas : In #Svezia, una democrazia parlamentare, ha avuto dibattiti per le elezioni con tutti i leader delle forze politich… -