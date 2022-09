“È il momento più bello della mia carriera al cento per cento” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 14/09/2022 alle 11:56 est Il giocatore dell’Udinese è il leader indiscusso della squadra italiana “Non ho nessuna fretta di andare da nessuna parte. Ero vicino al Napoli, non è successo e sono molto calmo e felice di continuare dove sono”, dice l’ex giocatore del Barça L’Udinese è inarrestabile in questo inizio di campionato: quattro vittorie, di cui uno strepitoso 4-0 sulla Roma José Mourinholo piazzano quarto in classifica, davanti a Inter, Roma, Lazio o Juventus. E uno dei colpevoli di questa esplosione è, senza dubbio, lo spagnolo Gerard Deulofeuche in un’intervista a EFE recensisce questo inizio di stagione che considera “il momento migliore” della sua ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 14/09/2022 alle 11:56 est Il giocatore dell’Udinese è il leader indiscussosquadra italiana “Non ho nessuna fretta di andare da nessuna parte. Ero vicino al Napoli, non è successo e sono molto calmo e felice di continuare dove sono”, dice l’ex giocatore del Barça L’Udinese è inarrestabile in questo inizio di campionato: quattro vittorie, di cui uno strepitoso 4-0 sulla Roma José Mourinholo piazzano quarto in classifica, davanti a Inter, Roma, Lazio o Juventus. E uno dei colpevoli di questa esplosione è, senza dubbio, lo spagnolo Gerard Deulofeuche in un’intervista a EFE recensisce questo inizio di stagione che considera “ilmigliore”sua ...

