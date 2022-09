Dov’è finita Loretta Goggi? Altro che maledetta primavera | qui è pieno inverno

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo il brusco e turbolento addio social, dinon si sa più molto. Mae quando sarà possibile rivederla in televisione? Anche in questa stagione, ormai conclusasi, di Techetechete’ una delle protagoniste indiscusse della Rai che ha fatto la storia della televisione italiana, insieme a Raffaella Carrà, è stata sicuramete, artista indiscussa e scolpita nel cuore di tutti noi con la sua indimenticabile “”. Fonte: FacebookLa, però, continua a essere tuttora un volto di punta della Rai, grazie alla sua partecipazione a “Tale e Quale Show” in qualità di giudice. Ha cambiato compagni di viaggio, mac’è stata sempre come testimonianza diretta del grande ...