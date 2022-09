Dl aiuti: fonti Chigi, 'emendamento soppressivo o impegno unanime partiti su odg' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Il Governo ha presentato un emendamento al Decreto aiuti bis per sopprimere l'art. 41 bis sul ‘Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni'. Il Governo chiederà di votare l'emendamento salvo che le forze politiche all'unanimità non decidano di approvare l'ordine del giorno che dispone la soppressione dell'articolo nel Decreto aiuti Ter. Così fonti di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Il Governo ha presentato unal Decretobis per sopprimere l'art. 41 bis sul ‘Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni'. Il Governo chiederà di votare l'salvo che le forze politiche all'unanimità non decidano di approvare l'ordine del giorno che dispone la soppressione dell'articolo nel DecretoTer. Cosìdi palazzo

Antonio_Tajani : .@vonderleyen bene sul disaccoppiamento tra gas e fonti alternative ,sui controlli anti speculazione , sugli aiuti… - Biofafafa : RT @davidallegranti: Fonti Palazzo Chigi: “Il Governo ha presentato un emendamento al Decreto Aiuti bis per sopprimere l’art. 41 bis sul ‘T… - RistagnoAnna : RT @davidallegranti: Fonti Palazzo Chigi: “Il Governo ha presentato un emendamento al Decreto Aiuti bis per sopprimere l’art. 41 bis sul ‘T… - davidallegranti : Fonti Palazzo Chigi: “Il Governo ha presentato un emendamento al Decreto Aiuti bis per sopprimere l’art. 41 bis sul… - FI_Toscana : RT @Antonio_Tajani: .@vonderleyen bene sul disaccoppiamento tra gas e fonti alternative ,sui controlli anti speculazione , sugli aiuti di S… -