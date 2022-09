Congedo mestruale

Leggi su notizieitaliaonline

(Di mercoledì 14 settembre 2022) : il gruppo Ormesani, di Quarto d’Altino (Venezia), è la prima azienda italiana che ha introdotto questo tipo diper tutte le proprie dipendenti donne. : il gruppo Ormesani Il gruppo Ormesani, azienda di spedizioni veneta, introduce un giorno al mese di assenza retribuita per le sue dipendenti affette da ciclo doloroso.Il gruppo oltre alla sede principale in Veneto ha anche altre tre sedi: Milano, Civitavecchia e Roma, con circa cento dipendenti di cui la metà di sesso femminile. Un’importante decisione aziendale che nasce nella completa assenza ancora di una legge che in Italia stabilisca questo diritto.In Italia nel 2016 è stata proposta e discussa una legge in Parlamento per concedere alle donne questo diritto, ma è presto naufragata. Siamo ancora parecchio indietro sul fronte dei diritti delle donne. Per godere del le dipendenti della ...