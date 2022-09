Champions League di mercoledì: programma e diretta tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si ritorna in campo per la seconda giornata della fase a gironi della prestigiosissima Champions League, la prima giornata ha iniziato già a delineare alcune gerarchie nei gironi, ma ha portato anche nuove soprese all’interno di essi. Ritornano in campo i grandi campioni, da Messi, Haaland e Mbappè pronti a regalare spettacolo, occhi puntati soprattutto per le italiane: l’Inter mette a segno i primi 3 punti sul campo del Viktoria Plze? (gara giocata ieri), il Napoli in trasferta in Scozia, il Milan affronterà la temibile Dinamo Zagabria a San Siro ed infine la Juventus ospiterà i portoghesi del Benfica in una sfida, già, da dentro-fuori. Champions League, mercoledì: buona prestazione dell’Inter, tutti i match del secondo turno Champions LeagueArriva la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si ritorna in campo per la seconda giornata della fase a gironi della prestigiosissima, la prima giornata ha iniziato già a delineare alcune gerarchie nei gironi, ma ha portato anche nuove soprese all’interno di essi. Ritornano in campo i grandi campioni, da Messi, Haaland e Mbappè pronti a regalare spettacolo, occhi puntati soprattutto per le italiane: l’Inter mette a segno i primi 3 punti sul campo del Viktoria Plze? (gara giocata ieri), il Napoli in trasferta in Scozia, il Milan affronterà la temibile Dinamo Zagabria a San Siro ed infine la Juventus ospiterà i portoghesi del Benfica in una sfida, già, da dentro-fuori.: buona prestazione dell’Inter, tutti i match del secondo turnoArriva la prima ...

