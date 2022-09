Carta d’identità: sabato a Roma nuovo open day con prenotazione nei municipi VII e VII, e negli ex Pit (Di mercoledì 14 settembre 2022) sabato 17 settembre proseguono le aperture straordinarie nei municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la Carta d’identità elettronica. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderiscono all’open Day i municipi VI e VII: per tutti l’orario del servizio sarà dalle 8.30 alle 13 nella sola giornata di sabato. Venerdì 16 settembre, a partire dalle ore 9, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) sarà possibile prenotare il proprio appuntamento, fino a esaurimento delle disponibilità.Si ricorda, inoltre, che nell’ambito dell’iniziativa “Turismo dei Servizi”, avviata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in accordo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022)17 settembre proseguono le aperture straordinarie neiex Punti Informativi Turistici per richiedere laelettronica. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderiscono all’Day iVI e VII: per tutti l’orario del servizio sarà dalle 8.30 alle 13 nella sola giornata di. Venerdì 16 settembre, a partire dalle ore 9, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) sarà possibile prenotare il proprio appuntamento, fino a esaurimento delle disponibilità.Si ricorda, inoltre, che nell’ambito dell’iniziativa “Turismo dei Servizi”, avviata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in accordo ...

Carta Identità Elettronica: sabato 17 settembre nuovo open day Sabato 17 settembre proseguono le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la carta d'identità elettronica. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderiscono all'Open Day i Municipi VI e VII : per tutti l'orario del ...