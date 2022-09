Borse Asia, forti ribassi dopo inflazione Usa. Hong Kong - 2,62% (Di mercoledì 14 settembre 2022) Borse Asiatiche in forte calo dopo il dato più alto delle attese dell'inflazione Usa che ha mandato a picco Wall Street sui timori di una rafforzamento della stretta monetaria della Fed. Secondo gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022)tiche in forte caloil dato più alto delle attese dell'Usa che ha mandato a picco Wall Street sui timori di una rafforzamento della stretta monetaria della Fed. Secondo gli ...

classcnbc : ASIA, MERCATI IN NEGATIVO Shanghai???? -1%, HSI???? -2,5%, Kospi???? -1,3%. Indice peggiore il Nikkei???? -2,7%. Le borse… - FIRSTonlineTwit : Le Borse tentano il rimbalzo sulla scia dell'Asia. Da domani test inflazione per Europa e America - FIRSTonline - MarySpes : RT @michele_geraci: Dall’Asia, mi arrivano segnali che si stanno organizzando per rendersi “Indipendenti” dal mercato #EU Loro perderanno… - Loestestest : RT @michele_geraci: Dall’Asia, mi arrivano segnali che si stanno organizzando per rendersi “Indipendenti” dal mercato #EU Loro perderanno… - mariacarla1963 : RT @michele_geraci: Dall’Asia, mi arrivano segnali che si stanno organizzando per rendersi “Indipendenti” dal mercato #EU Loro perderanno… -