Bilancio esodo e controesodo estate in autostrada

Leggi su udine20

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Più transiti, più chilometri percorsi, ma meno incidentalità e meno code durante l’. Il traffico supera i livelli pre pandemici, ma – emergenza incendio sul Carso a parte – non si sono verificati gli incolonnamenti che nel 2019 caratterizzavano l’A4. Il merito va all’apertura della terza corsia nel tratto tra il Nodo di Palmanova e Alvisopoli, 30 chilometri che si sono rivelati fondamentali per far scorrere i transiti durante l’e il controestivo. Maggior fluidità vuole dire anche maggior sicurezza. Nel periodo giugno – agosto il tasso di incidentalità (ovvero il rapporto tra il numero degli incidenti e la percorrenza dei chilometri registrati sulla rete) è sceso da 25,1 sinistri per 100 milioni di veicoli/chilometro nel 2019 ai 19,7 di quest’anno. Sono questi i macro-dati più importanti ...