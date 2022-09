Ast di Terni, Arvedi mette 400 lavoratori in cassa integrazione per 3 settimane: “Calano le commesse”. I sindacati: “Incertezza sul futuro” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Fino a 400 lavoratori in cassa integrazione all’Ast di Terni, acciaieria di proprietà di Arvedi. Il motivo? “Contrazione del mercato” con “conseguente calo delle commesse di lavoro”, che va avanti “ormai da qualche tempo” e riguarda soprattutto la “committenza abituale”. Così l’azienda ha spiegato ai sindacati e a Confindustria Umbria la necessità di “ridurre la propria attività produttiva” per un periodo presumibile di tre settimane. Le fermate impiantistiche riguarderanno anche l’area a caldo dello stabilimento, che lavorerà a regime con una sola linea di produzione. In cassa integrazione finiranno sia gli operai che i quadri impiegati: “Nell’individuazione del personale da porre in sospensione, si atterrà a criteri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Fino a 400inall’Ast di, acciaieria di proprietà di. Il motivo? “Contrazione del mercato” con “conseguente calo delledi lavoro”, che va avanti “ormai da qualche tempo” e riguarda soprattutto la “committenza abituale”. Così l’azienda ha spiegato aie a Confindustria Umbria la necessità di “ridurre la propria attività produttiva” per un periodo presumibile di tre. Le fermate impiantistiche riguarderanno anche l’area a caldo dello stabilimento, che lavorerà a regime con una sola linea di produzione. Infiniranno sia gli operai che i quadri impiegati: “Nell’individuazione del personale da porre in sospensione, si atterrà a criteri ...

ardigiorgio : Arvedi prolunga altre tre settimane cig per 400 lavoratori Ast Terni causa caro energia - terninrete : AST, Giorgetti non incontra i sindacati, critiche da Pd, Cgil e Fiom #AcciaiSpecialiTerni #Fiom #Cgil… - umbriaOn : La #mannaia del #caro #energia si abbatte su #Ast: #cassa per 400 - CorriereUmbria : Impegni del ministro Giorgetti per l'Ast durante la visita in viale Brin #terni #ast #visitagiorgetti #gruppoarvedi… - LucaDiDon : RT @MISE_GOV: “Siamo quasi al traguardo, situazione complicata dall’emergenza energetica ma andiamo avanti verso idrogeno, sciogliendo con… -