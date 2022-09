Armato minaccia due ragazzini sul treno Roma-Nettuno: ‘Datemi i soldi’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ubriaco e Armato di coltello ha ‘puntato’ due ragazzini che erano sul treno regionale Roma-Nettuno, quello che era partito dalla Stazione Termini. E li ha minacciati perché pretendeva i loro soldi, i loro effetti personali. L’intervento di due poliziotti liberi dal servizio Ma l’uomo, un 41enne italiano, non poteva sapere che proprio lì, a bordo del treno, c’erano alcuni poliziotti liberi dal servizio. Che hanno notato tutto, sono intervenuti in difesa dei due ragazzi e hanno fermato l’esagitato. L’arresto L’uomo, quindi, è stato bloccato e disArmato, poi arrestato e consegnato alle volanti, che nel frattempo erano sopraggiunte. L’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto: il 41enne ora si trova ai domiciliari e dovrà rispondere di tentata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ubriaco edi coltello ha ‘puntato’ dueche erano sulregionale, quello che era partito dalla Stazione Termini. E li hati perché pretendeva i loro soldi, i loro effetti personali. L’intervento di due poliziotti liberi dal servizio Ma l’uomo, un 41enne italiano, non poteva sapere che proprio lì, a bordo del, c’erano alcuni poliziotti liberi dal servizio. Che hanno notato tutto, sono intervenuti in difesa dei due ragazzi e hanno fermato l’esagitato. L’arresto L’uomo, quindi, è stato bloccato e dis, poi arrestato e consegnato alle volanti, che nel frattempo erano sopraggiunte. L’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto: il 41enne ora si trova ai domiciliari e dovrà rispondere di tentata ...

