Una società romana fa causa a Mark Zuckerberg: «Sta usando il nostro logo» (Di martedì 13 settembre 2022) In una delle tante scene esilaranti del film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, uno dei protagonisti riceve una telefonata da Steve Jobs. In realtà è il tecnico del computer, memorizzato sul telefono in omaggio al creatore della Apple. Qualcosa di simile succede quando Fabio Perugia contatta Panorama.it su WhatsApp: sembra di essere chiamati da Mark Zuckerberg in persona. Il motivo è subito evidente: il logo di Maim, la società di comunicazione romana che Perugia ha fondato e che usa come foto profilo, ricorda moltissimo quello di Meta, il colosso dietro Facebook, Instagram e varie altre arene digitali battutissime. Anzi, a essere obiettivi è quasi identico, salvo lievi sfumature di colore. È una emme con l’andamento di un otto rovesciato fluido e dinamico, leggermente tirato verso l’alto e ... Leggi su panorama (Di martedì 13 settembre 2022) In una delle tante scene esilaranti del film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, uno dei protagonisti riceve una telefonata da Steve Jobs. In realtà è il tecnico del computer, memorizzato sul telefono in omaggio al creatore della Apple. Qualcosa di simile succede quando Fabio Perugia contatta Panorama.it su WhatsApp: sembra di essere chiamati dain persona. Il motivo è subito evidente: ildi Maim, ladi comunicazioneche Perugia ha fondato e che usa come foto profilo, ricorda moltissimo quello di Meta, il colosso dietro Facebook, Instagram e varie altre arene digitali battutissime. Anzi, a essere obiettivi è quasi identico, salvo lievi sfumature di colore. È una emme con l’andamento di un otto rovesciato fluido e dinamico, leggermente tirato verso l’alto e ...

