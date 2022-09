Ultime Notizie – Ucraina | Scholz chiede a Putin ritiro forze Russia

(Di martedì 13 settembre 2022) Il cancelliere tedesco Olafha esortato il presidente russo Vladimira trovare una soluzione diplomatica alla guerra ine a raggiungere un cessate il fuoco. La richiesta è avvenuta durante una telefonata di 90 minuti fra i due leader, secondo quanto ha reso noto il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit.ha anche chiesto che le truppe russe lascino l’e ne rispettino la sovranità e integrità territoriale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...TEMI: campanile dogna chiesa dogna lavori campanile dognadognafriuli parrocchia di San Leonardo di DognaA Gonars una serata dedicata al rapporto con l'aldilà Il ... Ucraina, ultime notizie. Forze armate di Mosca via da Creminna, Lugansk. Russia esclusa dai funerali ...