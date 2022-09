Totti-Ilary, Adinolfi contro il divorzio: “E’ l’inferno, va vietato! Vedete come finisce?” (Di martedì 13 settembre 2022) La battaglia mediatica e legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi è l’argomento più gettonato sul web. Tra quanti hanno espresso la loro opinione sull’argomento c’è anche Mario Adinolfi. Il co-fondatore di Alternativa per l’Italia insieme a Simone Di Stefano ha pubblicato una serie di post con cui condanna l’istituzione del divorzio. Mario Adinolfi con la moglie Silvia Pardolesi (Foto Facebook)“Sempre più convinto che il divorzio apra allo schifo” “Hai voglia a far di tutto per appassionare la gente alla politica – ha esordito – Il colpo giornalistico dell’anno, peraltro piazzato nella penultima domenica di campagna elettorale, è l’intervista di Cazzullo a Totti: ‘Non ho tradito io per primo’. Un po’ pochino per salvare un matrimonio. Strano che ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 settembre 2022) La battaglia mediatica e legale tra FrancescoBlasi è l’argomento più gettonato sul web. Tra quanti hanno espresso la loro opinione sull’argomento c’è anche Mario. Il co-fondatore di Alternativa per l’Italia insieme a Simone Di Stefano ha pubblicato una serie di post con cui condanna l’istituzione del. Mariocon la moglie Silvia Pardolesi (Foto Facebook)“Sempre più convinto che ilapra allo schifo” “Hai voglia a far di tutto per appassionare la gente alla politica – ha esordito – Il colpo giornalistico dell’anno, peraltro piazzato nella penultima domenica di campagna elettorale, è l’intervista di Cazzullo a: ‘Non ho tradito io per primo’. Un po’ pochino per salvare un matrimonio. Strano che ...

