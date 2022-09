Sistema Otranto, arrestato anche il braccio destro di D'Alema: 57 indagati (Di martedì 13 settembre 2022) La Polizia è riuscita a smascherare un maxi Sistema di appalti truccati in Puglia. L'operazione Otranto ha portato all'arresto anche di uno degli imprenditori ritenuti più vicini all'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Si tratta - si legge sul Fatto Quotidiano - di Roberto De Santis finito ai domiciliari insieme ad altre 8 persone. Il Sistema su cui si basa l'intera indagine è quello messo in piedi, secondo gli inquirenti, dai fratelli e sindaci di Otranto, Luciano (primo cittadino dal 2007 al 2017) e Pierpaolo Cariddi (sindaco dal 2017 a oggi), entrambi finiti in carcere. I magistrati contestano a De Santis l’appoggio politico elettorale al "Sistema Cariddi" per ottenere in cambio "la ‘vendita’ degli atti amministrativi": sostegno offerto in particolare alle ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 settembre 2022) La Polizia è riuscita a smascherare un maxidi appalti truccati in Puglia. L'operazioneha portato all'arrestodi uno degli imprenditori ritenuti più vicini all'ex presidente del Consiglio Massimo D'. Si tratta - si legge sul Fatto Quotidiano - di Roberto De Santis finito ai domiciliari insieme ad altre 8 persone. Ilsu cui si basa l'intera indagine è quello messo in piedi, secondo gli inquirenti, dai fratelli e sindaci di, Luciano (primo cittadino dal 2007 al 2017) e Pierpaolo Cariddi (sindaco dal 2017 a oggi), entrambi finiti in carcere. I magistrati contestano a De Santis l’appoggio politico elettorale al "Cariddi" per ottenere in cambio "la ‘vendita’ degli atti amministrativi": sostegno offerto in particolare alle ...

