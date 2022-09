Simeone che canta «La Mano de Dios» nel riscaldamento finisce su Olé – VIDEO (Di martedì 13 settembre 2022) È arrivato fino all’Argentina il VIDEO girato durante il riscaldamento di Napoli-Spezia che ritrae il Cholito Giovanni Simeone cantare “La Mano De Dios”, mitica canzone dedicata a Maradona, che dalla scomparsa di Diego il Napoli mette sempre prima dell’inizio della partita. «L’attaccante argentino del Napoli – così scrivono su Olé – ha lasciato una bellissima immagine a tutti gli appassionati di calcio, lasciandosi trascinare dall’iconica melodia di Rodrigo e cominciando a cantare “Marado’, Marado’…” in onore di Pelusa, il più grande idolo dell’equipo napoletano» Olé riporta anche alcuni commenti dei tifosi napoletani sui social. ??????, ?????? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/diHI82lbi5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2022 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) È arrivato fino all’Argentina ilgirato durante ildi Napoli-Spezia che ritrae il Cholito Giovannire “LaDe”, mitica canzone dedicata a Maradona, che dalla scomparsa di Diego il Napoli mette sempre prima dell’inizio della partita. «L’attaccante argentino del Napoli – così scrivono su Olé – ha lasciato una bellissima immagine a tutti gli appassionati di calcio, lasciandosi trascinare dall’iconica melodia di Rodrigo e cominciando are “Marado’, Marado’…” in onore di Pelusa, il più grande idolo dell’equipo napoletano» Olé riporta anche alcuni commenti dei tifosi napoletani sui social. ??????, ?????? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/diHI82lbi5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2022 L'articolo ...

