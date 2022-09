Scandalo ai Rotoli | ecco come velocizzavano le sepolture

Leggi su vivendopalermo.news

(Di martedì 13 settembre 2022) Unoclamoroso quello che è stato scoperto all’interno dei.Il cimitero in crisi di posti vacanti da anni, ma qualcuno riusciva ad accelerare i tempi per avere una sepoltura.Il tutto avveniva per mezzo di mazzette. La procura ha chiesto la condanna a tre imputati tra cui il direttore Cosimo De Roberto.Le richieste sono: 5 anni e mezzo per De Roberto, 4 anni per l’impresario funebre Nunzio Trinca e 2 anni per il fioraio Rosolino Lo Cicero (figlio di un affiliato al clan Arenella).Nell’inchiesta risultano coinvolti altri dipendenti del cimitero: Aldo Billeci, Maria Grazia Martino e Margherita Maggiore, un dipendente di Palazzo delle Aquile, Giovanni Prestigiacomo, e un altro seppellitore, Francesco Mazza. I Carabinieri sono riusciti a ricostruire gli eventi. Anche se non c’era posto disponibile, bastava pagare una mazzetta da 800 ...