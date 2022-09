Psg, Galtier: “Volevamo un difensore, ma la dirigenza non ha accettato le richieste dell’Inter” (Di martedì 13 settembre 2022) “Affronteremo un avversario difficile, ma i miei giocatori sono nati per giocare questa competizione e sono concentrati su ciò che devono fare”. Ha esordito così Christophe Galtier, allenatore del Psg, nella conferenza stampa che precede il match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Il tecnico si è poi soffermato sui singoli, ed in particolare su due grandi protagonisti di questo inizio di stagione, Marco Verratti e Neymar: “Marco ha l’intelligenza per capire quando deve giocare corto e quando deve farlo in profondità, è molto attivo e fine a livello tecnico. In Neymar c’è più consapevolezza rispetto allo scorso anno. E’ una stagione particolare per lui, in cui si è prefissato obiettivi molto importanti”. Infine, un commento sul mercato: “Volevamo un difensore perché sappiamo che ci sono tanti impegni, il calendario è molto ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) “Affronteremo un avversario difficile, ma i miei giocatori sono nati per giocare questa competizione e sono concentrati su ciò che devono fare”. Ha esordito così Christophe, allenatore del Psg, nella conferenza stampa che precede il match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Il tecnico si è poi soffermato sui singoli, ed in particolare su due grandi protagonisti di questo inizio di stagione, Marco Verratti e Neymar: “Marco ha l’intelligenza per capire quando deve giocare corto e quando deve farlo in profondità, è molto attivo e fine a livello tecnico. In Neymar c’è più consapevolezza rispetto allo scorso anno. E’ una stagione particolare per lui, in cui si è prefissato obiettivi molto importanti”. Infine, un commento sul mercato: “unperché sappiamo che ci sono tanti impegni, il calendario è molto ...

