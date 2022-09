Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin festeggiano il compleanno della piccola Sofia Valentina (Di martedì 13 settembre 2022) Una cena in famiglia in un ristorante di Portofino, qualche amichetto e tanti sorrisi. Sono questi gli scatti che ritraggono Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin mentre festeggiano il compleanno ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022) Una cena in famiglia in un ristorante di Portofino, qualche amichetto e tanti sorrisi. Sono questi gli scatti che ritraggonomentreil...

FQMagazineit : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin festeggiano il compleanno della figlia Sofia Valentina: le foto su FQMagaz… - zazoomblog : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin cena in famiglia per i 7 anni della figlia Sofia Valentina - #Silvio… - telodogratis : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi festeggiano la figlia Sofia: le rare foto del compleanno in famiglia - IlContiAndrea : #Savino 'Con Pier Silvio Berlusconi ci siamo lasciati molto bene. Siamo amici e, in qualche maniera siamo simili, a… - NatangeloM : @MicheleDAuria64 @fattoquotidiano è che ogni volta che Pier Silvio apre bocca lui gli imbruttisce così -