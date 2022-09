MarcelloFoa : Riepilogo: l’Occidente (#G7) decide il #pricecap sul #petrolio. I Paesi produttori (#Opec con #Russia) rispondono t… - BelpietroTweet : Siccome l’embargo del petrolio russo non ha funzionato, il G7 ci riprova con il tetto al prezzo del greggio esporta… - Tg3web : La Russia bloccherà tutte le forniture di gas, petrolio e carbone all'Europa se sarà fissato un tetto sul prezzo. È… - akipopilo : RT @MattSDPell: @CottarelliCPI lol questa fa l'accoppiata con l'aumento del prezzo del petrolio di 6 volte nel 2001, da 10 a 60 dollari al… - fisco24_info : Petrolio: prezzo Wti in lieve ribasso a 87,65 dollari: Brent a 93,8 -

Torna a calare lievemente il prezzo del petrolio dopo la crescita di ieri. Il Wti del Texas cede lo 0,15%, nei primi scambi, a 87,65 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,17% a 93,7 dollari. 13 settembre 2022. In un momento di grande incertezza, in cui il prezzo delle principali commodities (grano, gas, petrolio) oscilla ogni giorno. ROMA, 13 SET - Torna a calare lievemente il prezzo del petrolio dopo la crescita di ieri. Il Wti del Texas cede lo 0,15%, nei primi scambi.