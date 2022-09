No! Con l’aumento del prezzo del gas Eni non «ha avuto un utile di 600 miliardi nei primi 6 mesi di quest’anno» (Di martedì 13 settembre 2022) Dal 6 settembre 2022 circola un testo, attribuito al conduttore Mediaset Mario Giordano, nel quale si afferma che l’Eni abbia ottenuto «un utile di 600 miliardi nei primi 6 mesi di quest’anno» grazie all’aumento dei prezzi del gas. Il primo problema riguarda proprio il presunto utile citato nel testo, mentre non risulta affatto che quest’ultimo sia opera del conduttore della trasmissione Fuori dal Coro di Rete4. Per chi ha fretta Il testo che circola tramite Facebook (e non solo) viene attribuito al conduttore Mario Giordano. Non si trova riscontro in merito, mettendo in dubbio la stessa attribuzione. Il testo venne pubblicato per la prima volta da una pagina Facebook non ufficiale e gestita da dei fan di Mario Giordano. L’utile del primo ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Dal 6 settembre 2022 circola un testo, attribuito al conduttore Mediaset Mario Giordano, nel quale si afferma che l’Eni abbia ottenuto «undi 600neidi» grazie aldei prezzi del gas. Il primo problema riguarda proprio il presuntocitato nel testo, mentre non risulta affatto che quest’ultimo sia opera del conduttore della trasmissione Fuori dal Coro di Rete4. Per chi ha fretta Il testo che circola tramite Facebook (e non solo) viene attribuito al conduttore Mario Giordano. Non si trova riscontro in merito, mettendo in dubbio la stessa attribuzione. Il testo venne pubblicato per la prima volta da una pagina Facebook non ufficiale e gestita da dei fan di Mario Giordano. L’del primo ...

DantiNicola : Con Ilaria Cucchi che dice che l'aeroporto di #Peretola non può essere ampliato il NO alle infrastrutture ormai pre… - SimoPillon : Luciana Litizzetto: “La normalità è un bambino con due mamme.” No cara @lucianinalitti, non è normale che un bambin… - matteosalvinimi : Bene il ministro Cingolani. Il nucleare moderno è la forma di produzione energetica più pulita e sicura. Chi in Ita… - Marilen11936584 : RT @ENAPAY_2: @EnricoLetta Quale Scienzah? Quella che ha raccontato una marea di MENZOGNE sui vaccini???? Con una dose siamo fuori, con 2 i… - RikiStar8485 : @SimonellaD @lorepregliasco No dai, vogliamo scervellarci con i sondaggi con indizi ultra-complessi da sabato 24 se… -