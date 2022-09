Monza, ufficiale: esonerato Stroppa. Raffaele Palladino nuovo tecnico (Di martedì 13 settembre 2022) “AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro”. Un punto in sei partite per l’ormai ex tecnico biancorosso che non è riuscito a salvare la panchina dopo il pareggio sofferto contro il Lecce. “La guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza“, fa sapere il club. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) “ACcomunica di aver sollevato Giovannidall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia ilper il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. ACaugura a Giovannii migliori successi professionali per il futuro”. Un punto in sei partite per l’ormai exbiancorosso che non è riuscito a salvare la panchina dopo il pareggio sofferto contro il Lecce. “La guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organicodel Settore Giovanile del“, fa sapere il club. SportFace.

