Milan-Dinamo Zagabria, Pioli: “Leao sta facendo bene da tutti i punti di vista” (Di martedì 13 settembre 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, ha parlato di Rafael Leao, che può determinare anche in Europa Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 settembre 2022) Stefano, alla vigilia didi Champions League, ha parlato di Rafael, che può determinare anche in Europa

DiMarzio : #UCL, @acmilan | Le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro la @gnkdinamo - CCokina12 : RT @AntoVitiello: Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello Verde #… - TeofiloSteven : RT @AntoVitiello: Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello Verde #… - furgeTX : RT @AntoVitiello: Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello Verde #… - mvcalcio : RT @AntoVitiello: Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello Verde #… -