Letta: “Il Pd non ha alcuna intenzione di partecipare a nuove larghe intese” (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Dopo le elezioni non ci saranno governi di larghe intese: lo ha detto ieri il leader Dem Enrico Letta durante il dibattito con Giorgia Meloni sul sito del Corriere della sera. Certo, ha aggiunto, un Pd all’opposizione “sarebbe una cosa molto negativa per il paese, vorrebbe dire che vince questa destra”. Ma “io da quando sono tornato ho detto con grande chiarezza: il governo Draghi per noni è l’unica e irripetibile esperienza di un governo di larghe intese. Da questo voto usciremo noi vincitori o Giorgia Meloni con Salvini e Berlusconi. Nessuna intenzione di partecipare a un nuovo governo di larghe intese”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Dopo le elezioni non ci saranno governi di: lo ha detto ieri il leader Dem Enricodurante il dibattito con Giorgia Meloni sul sito del Corriere della sera. Certo, ha aggiunto, un Pd all’opposizione “sarebbe una cosa molto negativa per il paese, vorrebbe dire che vince questa destra”. Ma “io da quando sono tornato ho detto con grande chiarezza: il governo Draghi per noni è l’unica e irripetibile esperienza di un governo di. Da questo voto usciremo noi vincitori o Giorgia Meloni con Salvini e Berlusconi. Nessunadia un nuovo governo di”. L'articolo L'Opinionista.

CarloCalenda : Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere,… - CarloCalenda : Una cosa è emersa in modo chiaro: non ci sono coalizioni di governo di destra e sinistra. È un imbroglio elettorale… - marcofurfaro : Meloni: 'I bambini hanno bisogno di un padre e una madre.' @EnricoLetta: 'No, i bambini hanno bisogno di amore”.… - Stefano27031958 : RT @ardigiorgio: Quindi per Letta “con fratoianni e Bonelli abbiamo fatto un’alleanza elettorale, non ci faremo un governo”. E quindi di gr… - emilyndosta : RT @femmefleurie: Giorgia Meloni: il bambino deve crescere con un uomo e una donna, perché sono stati già sfortunati Letta: i bambini devon… -