Laura Pausini scatena il caos: la sua scelta politica fa discutere (Di martedì 13 settembre 2022) L’ultima decisione di Laura Pausini, a livello politico, sta facendo molto discutere tra l’altro a poche settimane dalla elezioni in Italia Laura Pausini è una cantautrice italiana dal grande successo e dalle doti canore ineccepibili. Grazie alle numerose hit prodotte ed eseguite in carriera, ha avuto la fortuna di esibirsi in tutto il mondo. Tra L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022) L’ultima decisione di, a livello politico, sta facendo moltotra l’altro a poche settimane dalla elezioni in Italiaè una cantautrice italiana dal grande successo e dalle doti canore ineccepibili. Grazie alle numerose hit prodotte ed eseguite in carriera, ha avuto la fortuna di esibirsi in tutto il mondo. Tra L'articolo proviene da Inews24.it.

NicolaPorro : ?? Bufera su Laura #Pausini. Si rifiuta di cantare '#BellaCiao'. E scoppia il (folle) caos (VIDEO) ?? - SkyTG24 : Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella ciao alla tv spagnola: no a canzoni politiche - Agenzia_Ansa : Laura Pausini non intona Bella Ciao alla tv spagnola, polemiche. 'Non voglio cantare canzoni politiche' #ANSA - gatta_pantera : RT @Libero_official: Incredibile polemica su #LauraPausini che alla tv spagnola rifiuta di cantare #BellaCiao: 'Non intono canzoni politich… - MariAgo2017 : Laura Pausini rifiuta di intonare 'Bella ciao': 'E' una canzone troppo politica' È la canzone di chi ha consentito… -