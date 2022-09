La Regina e la passione per il Welsh corgi: la dinastia partita da Susan | Chi li adotterà adesso? (Di martedì 13 settembre 2022) Con la morte della Regina Elisabetta, venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni, qualcuno ha voluto ricordare anche i suoi amatissimi corgi reali, i cani di razza Welsh corgi pembroke di proprietà della sovrana e prima ancora dei suoi genitori, il re Giorgio VI e Elizabeth Bowes-Lyon. Un amore, quello di Elisabetta per i corgi reali, cominciato nel 1944, quando la futura sovrana aveva soltanto 18 anni. Proprio in occasione del suo compleanno le venne regalato una cucciola di corgi, Susan, che dominò la scena anche durante la luna di miele con il principe Filippo. Ma la passione di Elisabetta per i corgi era ben presente già da prima: nel 1933 il papà portò a casa il primo esemplare, Dookie (anche se il ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 settembre 2022) Con la morte dellaElisabetta, venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni, qualcuno ha voluto ricordare anche i suoi amatissimireali, i cani di razzapembroke di proprietà della sovrana e prima ancora dei suoi genitori, il re Giorgio VI e Elizabeth Bowes-Lyon. Un amore, quello di Elisabetta per ireali, cominciato nel 1944, quando la futura sovrana aveva soltanto 18 anni. Proprio in occasione del suo compleanno le venne regalato una cucciola di, che dominò la scena anche durante la luna di miele con il principe Filippo. Ma ladi Elisabetta per iera ben presente già da prima: nel 1933 il papà portò a casa il primo esemplare, Dookie (anche se il ...

