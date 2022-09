Juve Stabia domani a VIterbo contro il Monterosi: i convocati di mister Colucci (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Leonardo Colucci ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Monterosi Tuscia-Juve Stabia, valevole per la 3a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 14 settembre 2022, con inizio alle ore 18:00 presso lo stadio E. Mannucci di Pontedera. Portieri: Barosi, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Silipo, Zigoni. Non convocati: Erradi, Sarri, Todisco. Indisponibili: Esposito. Squalificati: Tonucci. S.S. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Leonardoha reso nota la lista dei 24 calciatoriper il matchTuscia-, valevole per la 3a giornata del campionato di Lega Pro, in programma, mercoledì 14 settembre 2022, con inizio alle ore 18:00 presso lo stadio E. Mannucci di Pontedera. Portieri: Barosi, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Silipo, Zigoni. Non: Erradi, Sarri, Todisco. Indisponibili: Esposito. Squalificati: Tonucci. S.S. ...

NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Juve Stabia, Todisco rescinde e passa al Sorrento - ViViCentro : Juve Stabia, i convocati di mister Colucci per il match col Monterosi Tuscia #convocati #JuveStabia #monterosi - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - I convocati di mister Colucci per il match contro il Monterosi Tuscia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - I convocati di mister Colucci per il match contro il Monterosi Tuscia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - I convocati di mister Colucci per il match contro il Monterosi Tuscia -