Il partito del passato Dal Var alla Dc | lo strazio di un paese rivolto all’indietro

(Di martedì 13 settembre 2022) Gli errori arbitrali, i treni in orario, Almirante, il Pci e le storie di letto: come era tutto più bello! Se il movimento del rimpianto si presenta al voto batte pure Giorgia Meloni

Sfugge ai sondaggisti la clamorosa avanzata del Ppi, che non è un redivivo Partito Popolare italiano, ma il Partito del Passato. O meglio sarebbe dire del Passatismo. Raccoglie consensi trasversali e ...“L’ex segretaria della Cgil Susanna Camusso, candidata per il PD al Senato, è venuta da Milano a Benevento per respingere con sdegno l’etichetta di “paracadutata” pur essendo stata inserita nella list ...