Gf vip, Soleil su Paolo Pretelli e Giulia Salemi: 'Non ci saranno triangoli' (Di martedì 13 settembre 2022) Ritorno in grande stile al GF Vip. Soleil Sorge , PierPaolo Pretelli e Giulia Salemi tornano al Grande Fratello Vip. Dopo essere stati protagonisti della 5e 6edizione del reality show, i tre sono ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022) Ritorno in grande stile al GF Vip.Sorge , Piertornano al Grande Fratello Vip. Dopo essere stati protagonisti della 5e 6edizione del reality show, i tre sono ...

redazionerumors : Sul settimanale Chi, in uscita il 14 settembre, il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini, svela alcuni dei segret… - ratpackthebest : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conduttori del Gf Vip Party - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conduttori del Gf Vip Party - Team_soleil_gf6 : Ma sto luca salatino al GF vip che deve fa? Non gli è bastato uomini e donne. Perché non si sta con la sua soraia - 21browncrew : Non so chi c’è nel cast del gf ma spero nessuno che mi interessi, così smetto di guardarlo! E mi guarderò solo la m… -