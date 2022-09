Ferisce un giovane durante una lite condominiale e finisce ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –aiun 39enne napoletano che il 5 agosto scorso, a seguito di unain un condominio di Posillipo, aveva esploso due colpi di pistola contro unresidente nello stesso edificio. A suo carico gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per lesioni personali aggravate dai futili motivi e per aver commesso il fatto con armi e premeditazione. Il 39enne, a seguito di una, aveva esploso due colpi di pistola contro un condomino che, indietreggiando, era riuscito ad evitarli ma a quel punto l’uomo lo ha inseguito per poi colpirlo alla testa e ferirlo con il calcio della stessa arma. Il tutto negli spazi comuni dello stabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.