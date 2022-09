Farsi vela…

Leggi su freeskipper

(Di martedì 13 settembre 2022) di Maria Grazia Asti. Cosa intendo con questa espressione?vela secondo me è mettersi nelle condizioni migliori per fare un buon viaggio.vela non è passività, ma è responsabilità. E’ “abilità a rispondere” a se stessi, agli altri, alle circostanze. E’ il contrario della rigidità e dello schematismo. E’ il contrario del