Eurobarometro Estate 2022 | aumenta la fiducia nell’UE

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 settembre 2022) L’indagine “standard –” (EB 97) è stata realizzata mediante interviste individuali, anche online, tra il 17 giugno e il 17 luglioe appena pubblicata. Sono stati intervistati 26.468 cittadini nei 27 Stati membri. Kantar Public per conto di Kantar Belgio ha effettuato l’, su richiesta della Commissione europea, Direzione generale Comunicazione, Monitoraggio dei media e Unità. Questa edizione si rivolge alla popolazione residente in ciascuno dei 27 Stati membri di età pari o superiore a 15 anni, ma anche nei cinque paesi candidati (Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia), la Comunità turco-cipriota, nella parte del paese non è controllata dal governo della Repubblica ...