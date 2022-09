Elezioni, Bonelli a Letta: “No alleanza di governo? Non siamo qualcosa di cui vergognarsi, mi lascia perplesso” (Di martedì 13 settembre 2022) Spinto dalle sollecitazioni e dagli attacchi di Giorgia Meloni durante il confronto sul sito del Corriere, il segretario del Partito democratico ha tagliato corto: “Con Fratoianni e Bonelli abbiamo fatto un patto a difesa della Costituzione, un accordo elettorale. Non faremo un governo. Lo abbiamo detto sin dall’inizio”, ha sottolineato Enrico Letta. Questa frase però non è andata già agli alleati che correranno insieme al Pd in questa competizione elettorale. “Confesso che questa affermazione mi ha lasciato veramente perplesso“, ha detto Angelo Bonelli su Rai Radio1 all’interno del programma Forrest. Per il leader del Verdi infatti l’alleanza con la lista guidata da lui e Fratoianni non è “qualcosa di cui vergognarsi“. “Stiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Spinto dalle sollecitazioni e dagli attacchi di Giorgia Meloni durante il confronto sul sito del Corriere, il segretario del Partito democratico ha tagliato corto: “Con Fratoianni eabbiamo fatto un patto a difesa della Costituzione, un accordo elettorale. Non faremo un. Lo abbiamo detto sin dall’inizio”, ha sottolineato Enrico. Questa frase però non è andata già agli alleati che correranno insieme al Pd in questa competizione elettorale. “Confesso che questa affermazione mi hato veramente“, ha detto Angelosu Rai Radio1 all’interno del programma Forrest. Per il leader del Verdi infatti l’con la lista guidata da lui e Fratoianni non è “di cui“. “Stiamo ...

