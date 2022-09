Dolce omaggio a San Gennaro: ecco O’ Miraculo, il cornetto più caro del mondo (Di martedì 13 settembre 2022) Un Dolce omaggio al patrono di Napoli, San Gennaro, con un cornetto che lo ricorda attraverso il sapiente mix di ingredienti, profumi e colori. Il pastry chef Rocco Cannavino ha ideato per il 19 settembre “O’Miraculo”, disponibile nei Lab Store Zio Rocco a Napoli (vico Polveriera 27) e a Pomigliano d’Arco (via Roma 161), e verrà venduto in limited edition in soli 40 pezzi a 25 euro, prenotabile entro il 18 direttamente allo store. Una sfoglia ischitana al cioccolato fondente criollo 80% unita ad un impasto brioche al succo di lamponi selvatici, contiene un cuore di crema al latte di bufala e vaniglia del Madagascar, farcito di ragù corposo di lamponi selvatici al pepe rosa e 5 gr di composta di pellecchiella del Vesuvio. In superficie polvere di pura liquirizia calabra, e a completare in superficie ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Unal patrono di Napoli, San, con unche lo ricorda attraverso il sapiente mix di ingredienti, profumi e colori. Il pastry chef Rocco Cannavino ha ideato per il 19 settembre “O’”, disponibile nei Lab Store Zio Rocco a Napoli (vico Polveriera 27) e a Pomigliano d’Arco (via Roma 161), e verrà venduto in limited edition in soli 40 pezzi a 25 euro, prenotabile entro il 18 direttamente allo store. Una sfoglia ischitana al cioccolato fondente criollo 80% unita ad un impasto brioche al succo di lamponi selvatici, contiene un cuore di crema al latte di bufala e vaniglia del Madagascar, farcito di ragù corposo di lamponi selvatici al pepe rosa e 5 gr di composta di pellecchiella del Vesuvio. In superficie polvere di pura liquirizia calabra, e a completare in superficie ...

