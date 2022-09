Dl Aiuti | Beghin M5S | “Se c’è accordo è grazie a noi Senza price cap faremmo un regalo a Putin”

Leggi su inews24

(Di martedì 13 settembre 2022) Ai nostri microfoni l’eurodeputata Tiziana(Movimento 5 Stelle) sull’ok del Senato al dle sui prossimi provvedimenti Ue in tema energia. Siete soddisfatti per l’sul decretoper far ripartire la cessione dei crediti del Superbonus? “Sì, questo era il nostro obiettivo. Abbiamo perso settimane per far capire al governo Draghi che L'articolo proviene da Inews24.it.