Così il Pd sta regalando a Giorgia Meloni la più facile delle campagne elettorali, dice Renzi (Di martedì 13 settembre 2022) Giorgia Meloni non ha già vinto le elezioni, «anche se Letta sta facendo di tutto per aiutarla con una campagna elettorale masochista. L'unica alternativa per bloccare Meloni è che il Terzo Polo faccia più del 10 per cento per giocare in Parlamento un ruolo decisivo». Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, alleato con Carlo Calenda nel Terzo Polo, rilascia un'intervista a Repubblica il giorno dopo il confronto Letta-Meloni sul sito del Corriere. E dice che il Partito democratico, demonizzando la leader di Fratelli d'Italia, le sta regalando «la più facile delle campagne elettorali. Più la attaccano con la ideologia, più lei si mostra come la ragazza della porta accanto. Ma su Nato, Euro, Stati Uniti, ...

