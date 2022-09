Calendario Mondiali canottaggio 2022: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 13 settembre 2022) Manca ormai meno di una settimana: scatteranno domenica 18 e si concluderanno domenica 25 settembre i Mondiali senior 2022 di canottaggio. A Racice (Rep. Ceca), dopo cinque giorni dedicati ai vari turni preliminari, i titoli si inizieranno ad assegnare venerdì 23, quando si partirà dalle specialità non olimpiche, mentre i podi di quelle olimpiche verranno definiti nelle giornate di sabato 24 e domenica 25. La diretta streaming della rassegna sarà fruibile su worldrowing.com, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera manifestazione. Calendario Mondiali DI canottaggio 2022 Domenica 18 settembre 09.00-13.50 Batterie canottaggio e paracanottaggio 15.15-17.30 Batterie ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Manca ormai meno di una settimana: scatteranno domenica 18 e si concluderanno domenica 25 settembre iseniordi. A Racice (Rep. Ceca), dopo cinque giorni dedicati ai vari turni preliminari, i titoli si inizieranno ad assegnare venerdì 23, quando si partirà dalle specialità non olimpiche, mentre i podi di quelle olimpiche verranno definiti nelle giornate di sabato 24 e domenica 25. La direttadella rassegna sarà fruibile su worldrowing.com, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera manifestazione.DIDomenica 18 settembre 09.00-13.50 Batteriee para15.15-17.30 Batterie ...

