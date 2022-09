Borsa: Milano si appiattisce a - 0,08%, spread vicino 230 (Di martedì 13 settembre 2022) Primi scambi all'insegna della volatilità per Piazza Affari che si indebolisce e appiattisce. Il Ftse Mib, segna un marginale - 0,08% a 22.587 punti. Ad incidere la giravolta dei bancari che sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Primi scambi all'insegna della volatilità per Piazza Affari che si indebolisce e. Il Ftse Mib, segna un marginale - 0,08% a 22.587 punti. Ad incidere la giravolta dei bancari che sono ...

