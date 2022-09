Bellingham Kante Leao e altro ancora

(Di martedì 13 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Godetevi il mio ultimo Daily Briefing, con Jude, N’Goloe Rafael! Avere trattative contrattuali con il Milan Rafaeldavvero in stallo? Clicca qui per la verità su questa saga. L’Ajax ha perso molti giocatori quest’estate, quindi chi sono gli uomini pericolosi contro il Liverpool stasera? Clicca qui per guardare avanti a questo grande gioco. Ufficiale, confermato: Thiago Motta è stato nominato nuovo tecnico del Bologna in sostituzione di Sinisa Mihajlovic, esonerato la scorsa settimana. Thiago Motta ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Le mie fonti mi dicono “preparati” per una grande corsa per ingaggiare Judela prossima estate – clicca qui per saperne di più. Qual è il motivo dietro N’Golo ...

UEFA.com

Tre elementi provengono dalla Bundesliga e sono Nkunku del Lipsia, Kimmich del Bayern Monaco edel Borussia Dortmund. Quest'ultimo, 19enne, è il più giovane in top 20 insieme a Pedri del ...... Mendy (costola) Dortmund - Copenhagen (18:45) Guarda tutti i gol del Dortmund nella passata Champions League Dortmund : Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro;, Özcan; Hazard, ... Champions League: probabili formazioni e ultime notizie Arsenal need to upgrade their midfield in future transfer windows with Jude Bellingham and Declan Rice the level required ...CHELSEA have announced Graham Potter as their new manager. Potter replaces Thomas Tuchel in the Stamford Bridge hot-seat. Meanwhile, Wolves are edging closer in completing a sensational deal for ...