Wolverhampton | ufficiale Diego Costa | arriva fino al termine della stagione

(Di lunedì 12 settembre 2022)è ufficialmente un giocatore del. Lo svincolato attaccante spagnolo ha firmato con gli inglesial. Questo il commento di Jeff Shi, presidente dei Wolves: “Siamo assolutamente lieti di dare il benvenuto anei Wolves e di tornare in Premier League. Vanta un’esperienza ai massimi livelli e porterà qualcosa di unico nel nostro spogliatoio e sul campo, e non vediamo l’ora del suo impatto in questa”, ha dichiratao il presidente dei Wolves, Jeff Shi. SportFace.

