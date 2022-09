Volley, l’Italia sbanca in tv su Rai1! Numeri incredibili, vola lo share! (Di lunedì 12 settembre 2022) Una giornata storica. La Nazionale italiana di pallavolo maschile, dopo un digiuno lungo 24 anni, è tornata sul tetto del mondo. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi è andata a imporsi in Polonia, contro i padroni di casa, con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) alla Spodek Arena di Katowice. E così, dopo l’ultima affermazione del 1998 in Giappone, gli azzurri hanno conquistato il quarto titolo iridato della storia dopo quelli del 1990, 1994 e appunto del ’98, diventando così l’unica squadra dopo l’Unione Sovietica (6 ori) a tagliare questo traguardo. Una prestazione di altissimo profilo della giovane compagine di De Giorgi che, dopo l’oro europeo dell’anno scorso, ha concesso il bis e l’ha fatto contro i polacchi, che puntavano al terzo sigillo consecutivo. Una serata molto speciale che ha goduto della vetrina di Rai1. Sul primo canale i nostri portacolori sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Una giornata storica. La Nazionale italiana di pallavolo maschile, dopo un digiuno lungo 24 anni, è tornata sul tetto del mondo. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi è andata a imporsi in Polonia, contro i padroni di casa, con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) alla Spodek Arena di Katowice. E così, dopo l’ultima affermazione del 1998 in Giappone, gli azzurri hanno conquistato il quarto titolo iridato della storia dopo quelli del 1990, 1994 e appunto del ’98, diventando così l’unica squadra dopo l’Unione Sovietica (6 ori) a tagliare questo traguardo. Una prestazione di altissimo profilo della giovane compagine di De Giorgi che, dopo l’oro europeo dell’anno scorso, ha concesso il bis e l’ha fatto contro i polacchi, che puntavano al terzo sigillo consecutivo. Una serata molto speciale che ha goduto della vetrina di Rai1. Sul primo canale i nostri portacolori sono ...

chetempochefa : È FINALE! A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è in finale al Mondiale di volley ???? #ItaliaSlovenia - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - repubblica : Volley, 3 a 0 contro la Slovenia: l'Italia conquista la finale dei Mondiali - Giampa_Pezzini : RT @ellyesse: L’ITALIA HA VINTO IL MONDIALE DI VOLLEY! A 24 anni dall’ultimo la nazionale si aggiudica il quarto titolo mondiale con una st… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del volley d… -