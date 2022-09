Ucraini arrivati al confine russo. Improvvisa ritirata di Putin a Est (Di lunedì 12 settembre 2022) La guerra in Ucraina continua senza sosta da ormai quasi 7 mesi. Mentre si avvicina sempre di più l'inverno si registra una controffensiva dei soldati di Zelensky, quasi inattesa anche per gli stessi militari. Sono stati infatti riconquistati più di ottomila chilometri quadrati in sei giorni. Al punto - si legge su Repubblica - che i soldati di Kiev sono saliti fino al confine con la Russia senza incontrare alcuna resistenza ed è lo stesso confine dal quale le colonne russe avevano fatto irruzione durante le prime ore del 24 febbraio. Questo cambia i calcoli dei russi a ridosso di quell’area: alcune basi militari e molte postazioni di tiro usate per lanciare razzi contro la città di Kharkiv ora sono alla portata dell’artiglieria ucraina e dovranno spostarsi e anche la città russa di Belgorod adesso è esposta. Ieri sera a Belgorod ci sono state ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 settembre 2022) La guerra in Ucraina continua senza sosta da ormai quasi 7 mesi. Mentre si avvicina sempre di più l'inverno si registra una controffensiva dei soldati di Zelensky, quasi inattesa anche per gli stessi militari. Sono stati infatti riconquistati più di ottomila chilometri quadrati in sei giorni. Al punto - si legge su Repubblica - che i soldati di Kiev sono saliti fino alcon la Russia senza incontrare alcuna resistenza ed è lo stessodal quale le colonne russe avevano fatto irruzione durante le prime ore del 24 febbraio. Questo cambia i calcoli dei russi a ridosso di quell’area: alcune basi militari e molte postazioni di tiro usate per lanciare razzi contro la città di Kharkiv ora sono alla portata dell’artiglieria ucraina e dovranno spostarsi e anche la città russa di Belgorod adesso è esposta. Ieri sera a Belgorod ci sono state ...

