Ucraina:nave con grano ferma in porto Bari,carenze sicurezza (Di lunedì 12 settembre 2022) E' stata sottoposta a fermo amministrativo la nave 'Triumph IV' arrivata lo scorso 9 settembre nel porto di Bari con a bordo un carico di 6mila tonnellate di grano ucraino. L'imbarcazione si trova "...

