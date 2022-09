Ucraina: Peskov, 'Putin è a conoscenza della ritirata delle truppe russe' (Di lunedì 12 settembre 2022) Mosca, 12 set. (Adnkronos) - "Tutto ciò che accade, qualsiasi azione intrapresa dai militari durante l''operazione speciale' viene segnalata al comandante supremo. Il presidente Putin è in costante comunicazione, 24 ore su 24, con il ministro della Difesa e tutti i comandanti militari". Lo ha dichiarato il portavoce di Vladimir Putin Dmytro Peskov a radio Mayak, aggiungendo che il comando militare sta informando Vladimir Putin del situazione delle truppe russe sul campo di battaglia in Ucraina e che l'"'operazione militare speciale' continua e continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi inizialmente fissati". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Mosca, 12 set. (Adnkronos) - "Tutto ciò che accade, qualsiasi azione intrapresa dai militari durante l''operazione speciale' viene segnalata al comandante supremo. Il presidenteè in costante comunicazione, 24 ore su 24, con il ministroDifesa e tutti i comandanti militari". Lo ha dichiarato il portavoce di VladimirDmytroa radio Mayak, aggiungendo che il comando militare sta informando Vladimirdel situazionesul campo di battaglia ine che l'"'operazione militare speciale' continua e continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi inizialmente fissati".

