Tennis | Alcaraz trionfa allo Us Open | è il più giovane numero 1 ATP

SuperTennisTv : ???? C A R L O S - A L C A R A Z ?? Primo titolo Slam e nuovo n°1?? al mondo ?? #tennis | #USOpen |#Alcaraz… - gippu1 : Alle 2:50 del mattino #Alcaraz vince una partita-monumento di 5 ore e 15 minuti che istruisce ancora una volta i pi… - FedeCocchi : Siamo tutti testimoni… ??@Gazzetta_it? #Alcaraz @usopen | #USOpen - simshine95 : #Alcaraz ha riacceso il mio amore per il tennis che si era sopito a Wimbledon 2019. Giocatore spettacolare e concre… - Jacotennis : Complimenti a Carlos #Alcaraz che vince il suo primo slam e diventa il n°1 al mondo più giovane di sempre.… -

Il momento atteso, per molti scontato e per qualcuno temuto, è arrivato inesorabile: Carlosda Murcia è il nuovo o numero 1 del mondo. Comanda il ranking Atp ed il più giovane di sempre a farlo. Con 19 anni, quattro mesi e sei giorni supera per precocità Layton Hewitt che deteneva ...Sconfitto in finale il norvegese Casper Ruud. Lo spagnolo è il nuovo \''sovrano\'' del ranking mondiale Atp grazie al trionfo a Flushing ...Futuro No, Carlos Alcaraz è il presente. A New York il primo di tanti slam, è cominciata una nuova era. Il commento della finale dello US Open 2022.Tutto in una notte a New York: il primo titolo del Grande Slam e il trono di n.1 del mondo, il più giovane di sempre, da quando esiste il ...