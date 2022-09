crush2025 : @LafaelReao La vendita di Neymar al PSG per 200 milioni di euro; quel trasferimento ha chiaramente segnato un'epoca… - TUTTOJUVE_COM : Il Psg voleva tutti, anche Fofana -

Calciomercato.com

Gli ospiti infatti, dopo aver pareggiato sul campo delin Francia, hanno conquistato la prima ... MONACO(4 - 2 - 3 - 1): Nubel; Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique; Matazo,; Gelson Martins, ...... due tedesche, due italiane e il. I francesi sono quarti (847 milioni) dietro al Chelsea (881) che ha conquistato il terzo gradino del podio acquistando a fine mercato il difensoredal ... PSG su Fofana, il Lens conferma: 'Contatti con Campos' Il PSG voleva Seko Fofana in estate. La conferma la dà Florian Ghisolfi, direttore sportivo del Lens, a La Voix des Sports: "HO avuto degli scambi con Luis Campos, mi ha detto che era molto interessat ...Il PSG è stato uno dei club più attivi quest'estate per il trasferimento di Seko Fofana. Luis Campos avrebbe contattato gli ex rappresentanti del centrocampista del RC ...