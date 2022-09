Papa a Confindustria: no a imprenditori "mercenari" (Di lunedì 12 settembre 2022) "Nel mercato ci sono imprenditori 'mercenari' e imprenditori simili al buon pastore, che soffrono le stesse sofferenze dei loro lavoratori, che non fuggono davanti ai molti lupi che girano attorno. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) "Nel mercato ci sono' esimili al buon pastore, che soffrono le stesse sofferenze dei loro lavoratori, che non fuggono davanti ai molti lupi che girano attorno. La ...

fisco24_info : Bonomi dal Papa, impegno per un lavoro degno: Assemblea Confindustria in Vaticano. Infimi salari, non da noi - secolourbano : Pronti per l’udienza con Papa Francesco con @ConfindustriaBG _ @Confindustria - Steve_the_one_ : @ggargiulo3 @CarloCalenda I figli di papà dei Parioli odiamo i poveri per definizione, se sono poi dei pupazzi di C… - oslaz : Papa Francesco, udienza all’assemble di Confindustria: attesi 5mila imprenditori - ziolions4219 : RT @uffstampaTv2000: Su #Tv2000 l'Udienza di #PapaFrancesco a #Confindustria ??#diretta lunedì #12settembre ore 12 @TV2000it @Confindustria… -