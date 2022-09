Pallavolo | Mario Draghi | “Siete entrati nella storia Grazie per le emozioni che ci avete regalato e mi avete regalato”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il giorno dei discorsi e dei ringraziamenti. Dopo la vittoria mondiale di ieri dell’Italvolley maschile di Ferdinando “Fefè” De Giorgi, oggi è stata la volta per la squadra di capitan Simone Giannelli del ricevimento al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e a Palazzo Chigi, dal Presidente del Consiglio. Proprionel suo discorso di elogio agli azzurri ha affermato:“Io ero tra quelli che vi seguiva in tv. Appena è finita la partita ho chiamato per dire che vi avrei voluti qui a palazzo Chigi. Voglio complimentarmi con voi a nome del Governo ma soprattutto mio personale.”. Poi ha aggiunto: “Dopo 24 anniriportato il titolo mondiale maschile in Italia. ...